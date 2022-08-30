закрыть
30 августа 2022, вторник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Дети получают в подарок готовый портфель со всем необходимым»

1
  • 30.08.2022, 14:49
  • 1,222
«Дети получают в подарок готовый портфель со всем необходимым»

Как белорусы собирали ребенка в школу во Франции.

Читатели телеграм-канала «БГМ» рассказали, как собирали ребенка в школу во Франции:

«Здесь существует два вида школ: государственные и частные, где цены за обучение варьируются и зависят от доходов семьи. Начальная частная католическая школа, куда ходил наш ребёнок, стоит 250 евро в месяц. Эта сумма включает стоимость обучения в маленьком классе, учебники, уроки плавания и английского. Часто детям выдают и дополнительные тетради. Малоимущим помогает родительский комитет».

Канцелярские товары обходятся примерно в 100 евро в год, причем многое остается с предыдущего, поэтому нужно просто докупать необходимое. В некоторых городах от муниципалитета дети и вовсе получают в подарок готовый портфель со всем необходимым. Обед в школьной столовой стоит 5-6 евро, продлёнка — 3-5 евро.

«В госшколах оплата только за обеды (часто есть региональные субсидии и конце обед выходит за 3-4 евро, опять же в зависимости от доходов может быть и дешевле) и сбор на нужды родительского комитета: 10 евро в год. Секции бесплатны или стоят символические 10 евро в год на возобновление инвентаря. Поездки оплачивают родители, но и здесь малоимущим помогает родительский комитет. Проездной на весь Париж и пригород выходит около 220 евро в год, на все виды транспорта».

По словам читателя, школьной формы во Франции нет, единственное что в частных школах одежда должна быть «приличной», а в государственных у детей — полная свобода, лишь бы было удобно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза