«Дети получают в подарок готовый портфель со всем необходимым» 1 30.08.2022, 14:49

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Как белорусы собирали ребенка в школу во Франции.

Читатели телеграм-канала «БГМ» рассказали, как собирали ребенка в школу во Франции:

«Здесь существует два вида школ: государственные и частные, где цены за обучение варьируются и зависят от доходов семьи. Начальная частная католическая школа, куда ходил наш ребёнок, стоит 250 евро в месяц. Эта сумма включает стоимость обучения в маленьком классе, учебники, уроки плавания и английского. Часто детям выдают и дополнительные тетради. Малоимущим помогает родительский комитет».

Канцелярские товары обходятся примерно в 100 евро в год, причем многое остается с предыдущего, поэтому нужно просто докупать необходимое. В некоторых городах от муниципалитета дети и вовсе получают в подарок готовый портфель со всем необходимым. Обед в школьной столовой стоит 5-6 евро, продлёнка — 3-5 евро.

«В госшколах оплата только за обеды (часто есть региональные субсидии и конце обед выходит за 3-4 евро, опять же в зависимости от доходов может быть и дешевле) и сбор на нужды родительского комитета: 10 евро в год. Секции бесплатны или стоят символические 10 евро в год на возобновление инвентаря. Поездки оплачивают родители, но и здесь малоимущим помогает родительский комитет. Проездной на весь Париж и пригород выходит около 220 евро в год, на все виды транспорта».

По словам читателя, школьной формы во Франции нет, единственное что в частных школах одежда должна быть «приличной», а в государственных у детей — полная свобода, лишь бы было удобно.

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