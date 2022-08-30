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Дроны или завербованный охранник: как ликвидируют Путина

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  • 30.08.2022, 14:54
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Дроны или завербованный охранник: как ликвидируют Путина

Эксперты рассказали о возможных операциях против главы РФ.

В комментариях НВ несколько экспертов оценили два возможных способа ликвидации российского диктатора Владимира Путина — с помощью американских высокоточных дронов и с помощью завербованного человека из его охраны или ближайшего окружения.

О возможности ликвидации Путина с помощью дронов ранее говорил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

Именно таким образом в 2020 году ЦРУ поразила две машины, которые выезжали из аэропорта в Багдаде, в одной из которых находился иранский генерал Сулеймани, которого американцы считают виновным в смертях солдат США на Ближнем Востоке.

А в начале августа 2022-го дроны ЦРУ нанесли несколько смертельных ракетных ударов по кабульскому пентхаусу лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири.

«Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером Аль-Каиды. Но надо понимать, что ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров могут помешать ликвидации этого террориста», — отметил Ягун в одном из своих интервью.

При этом источник в ГУР в комментарии НВ выразил мнение, что ударить по диктатору с воздуха точно не удастся.

Такого же мнения придерживается и секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко, полковник СБУ, служивший в спецотряде Альфа.

«Эта миссия невыполнима современными методами», — заявил он.

Костенко пояснил НВ: если теоретически допустить, что украинские спецслужбы решили «убрать» Путина, для начала нужно завербовать кого-то из охраны диктатора или из его близкого окружения. А это сделать крайне сложно: каждый бодигард хозяина Кремля чуть ли не ежедневно проходит полиграф, да и охранники следят друг за другом. Костенко считает, что успех подобной операции, скорее, будет зависеть от счастливой случайности: если система охраны Путина даст сбой, а украинские специалисты в этот момент будут готовы этим воспользоваться.

Парламентарий добавляет, что Путин — трус с манией преследования, схожий с кровавым диктатором Иосифом Сталиным. И увидеть диктатора прогуливающимся по собственной столице, как это позволяет себе Владимир Зеленский, невозможно. «Путин очень боится своего народа и вообще других людей», — подчеркнул Костенко.

В марте Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных Путину, которые задумали его убить.

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