Ученые нашли взаимосвязь между музыкальным вкусом и типом личности 1 30.08.2022, 15:06

Опубликованы результаты масштабного исследования.

Специалисты Кембриджского университета провели масштабное исследование и выяснили, что существует взаимосвязь между предпочитаемыми жанрами музыки и типом личности.

В эксперименте приняли участие более 71 тыс. человек из 34 стран мира, которым пришлось посмотреть музыкальные клипы и пройти тест личности. Результаты научной работы опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.

Как оказалось, люди-экстраверты в основном предпочитают современную танцевальную музыку. А вот поклонники группы Nirvana демонстрировали склонность к нейротизму, то есть к состоянию, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой и волнением.

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