Ученые нашли взаимосвязь между музыкальным вкусом и типом личности

Ученые нашли взаимосвязь между музыкальным вкусом и типом личности1
- 30.08.2022, 15:06
Опубликованы результаты масштабного исследования.
Специалисты Кембриджского университета провели масштабное исследование и выяснили, что существует взаимосвязь между предпочитаемыми жанрами музыки и типом личности.
В эксперименте приняли участие более 71 тыс. человек из 34 стран мира, которым пришлось посмотреть музыкальные клипы и пройти тест личности. Результаты научной работы опубликованы в издании Journal of Personality and Social Psychology.
Как оказалось, люди-экстраверты в основном предпочитают современную танцевальную музыку. А вот поклонники группы Nirvana демонстрировали склонность к нейротизму, то есть к состоянию, которое характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой и волнением.