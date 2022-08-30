Где лучше всего белорусам хранить картофель? 30.08.2022, 15:16

Рекомендации агронома.

«Проблем с уборкой картофеля у меня нет. Другое дело - как его сохранить. Что вы посоветуете? Урожай-то в этом году немалый», - задал aif.by житель Полоцка.

На вопрос ответил опытный дачник, агроном Александр Хоробровец.

- Картофель рекомендуется хранить при температуре 2-3 градуса. Клубни засыпают в закрома слоем не выше 1 метра или в ящики. Закрома устраивают следующим образом. На расстоянии 25-30 см над бетонным, каменным или земляным полом хранилища делают решетчатый (с щелями 2-3 см) пол. С просветами делают и стенки закромов; при этом задняя стенка должна отстоять от стены хранилища не менее чем на 30 см. Ширина закрома - около 1 метра. Между потолком и насыпью клубней оставляют свободное пространство в 60-80 см.

Если нет специального хранилища, можно использовать яму. Ее копают глубиной до 2 метров, выбирая возвышенное, не заливаемое водой место. 200-250 кг картофеля загружают слоем 10 см, а затем яму заполняют до краев сухой землей. При наступлении холодов яму утепляют, насыпав сверху опилки, торф, листья или землю слоем до 50 см.

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