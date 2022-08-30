закрыть
30 августа 2022, вторник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Где лучше всего белорусам хранить картофель?

  • 30.08.2022, 15:16
Где лучше всего белорусам хранить картофель?

Рекомендации агронома.

«Проблем с уборкой картофеля у меня нет. Другое дело - как его сохранить. Что вы посоветуете? Урожай-то в этом году немалый», - задал aif.by житель Полоцка.

На вопрос ответил опытный дачник, агроном Александр Хоробровец.

- Картофель рекомендуется хранить при температуре 2-3 градуса. Клубни засыпают в закрома слоем не выше 1 метра или в ящики. Закрома устраивают следующим образом. На расстоянии 25-30 см над бетонным, каменным или земляным полом хранилища делают решетчатый (с щелями 2-3 см) пол. С просветами делают и стенки закромов; при этом задняя стенка должна отстоять от стены хранилища не менее чем на 30 см. Ширина закрома - около 1 метра. Между потолком и насыпью клубней оставляют свободное пространство в 60-80 см.

Если нет специального хранилища, можно использовать яму. Ее копают глубиной до 2 метров, выбирая возвышенное, не заливаемое водой место. 200-250 кг картофеля загружают слоем 10 см, а затем яму заполняют до краев сухой землей. При наступлении холодов яму утепляют, насыпав сверху опилки, торф, листья или землю слоем до 50 см.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза