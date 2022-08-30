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Падение экономики Беларуси ускорилось

  • 30.08.2022, 15:20
Падение экономики Беларуси ускорилось

Доля ИТ и связи в ВВП страны снижается третий месяц подряд.

Экономика Беларуси упала за семь месяцев больше чем на 5%. При этом ослабло влияние ИТ-отрасли на формирование ВВП, сообщает портал devby.io.

В июле падение экономики ускорилось . За январь–июль ВВП составил почти 105 миллиардов рублей.

ИКТ-сектор остался на первом месте среди основных видов деятельности по влиянию на темпы ВВП. Кроме того, это единственный сектор, показавший рост за семь месяцев (0,4%).

Между тем поддержка ВВП со стороны ИКТ-сектора по итогам января-июля снизилась до самой низкой отметки в этом году. 

Доля сектора «информация и связь» в структуре ВВП по итогам семи месяцев составила 7,7%. 

Доля снижается третий месяц подряд. В этом году только по итогам января и января-февраля она была ниже. Максимум был зафиксирован в январе–апреле (8,3%).

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