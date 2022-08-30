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«Все прогнило – от верхушки до водителей БМП»

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  • 30.08.2022, 15:24
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«Все прогнило – от верхушки до водителей БМП»

Генерал США указал на главную проблему армии РФ.

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что российская армия, считавшаяся «второй в мире», прогнила. Именно поэтому оккупанты провалили военную кампанию против Украины.

Об этом он рассказал в интервью «24 каналу». «Гниль, гниль, которая полностью охватила всю российскую армию – начиная от верхушки и заканчивая низшими чинами, например, водителями БМП. Вся российская власть прогнила насквозь», – сказал Арнольд.

Он добавил, что причиной этого является коррупция и отсутствие лидерства. Пока сержанты и младшие офицеры просто не способны принимать никаких решений на поле боя самостоятельно.

«Эта гнилая структура всех вооруженных сил России, включая ВВС, это то, что привело к их поражению. И они никак этого не изменят. Чтобы изменить это, нужно 10, 15, 20 лет. И это преимущество, которое украинский народ и военные должны использовать», – объяснил генерал.

Он добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину, чтобы усилить свою власть, расширить российскую территорию. В то же время он хочет полностью уничтожить Украину, украинскую культуру, но его главная цель DASH – сохранить свою власть.

«С помощью пропаганды эта война должна отвлечь любые риски для его власти. Потому что с каждым годом россияне все лучше понимают, что у них у власти диктатор, и этот диктатор все крепче закручивает гайки. И война очень часто является еще одной причиной, чтобы поднять популярность диктатора, вот в этом, в общем-то, и вся причина», – резюмировал Арнольд.

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