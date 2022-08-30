«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам 1 30.08.2022, 15:35

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Процентные ставки по некоторым займам снизились.

«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам. Финучреждение с 29 августа снизило процентные ставки по некоторым займам и запустило новые предложения, пишет zerkalo.io.

Какие новшества ввел банк по кредитам на недвижимость

С 29 августа банк снизил процентные ставки на докредитование недвижимости с господдержкой — до 17% годовых (ставка рефинансирования + 5 процентных пунктов). По кредитам на строительство жилья с госзастройщиками процентная ставка сейчас составляет 19% годовых (ставка рефинансирования + 7 процентных пунктов).

По партнерской программе «Ипотека с нами» ставка — от 10% годовых (ставка рефинансирования — 2 процентных пункта). Такая процентная ставка действует на грейс-период — 12 месяцев.

По кредиту «Стройдом», который выдают на покупку или строительство домокомплектов, садовых и дачных домиков, процентная ставка с 29 августа составляет 19,5% годовых (ставка рефинансирования + 7,5 процентных пунктов).

Ранее «Беларусбанк» с 1 августа возобновил выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилых помещений. Этот займ можно получить на предложение от любого застройщика. Процентная ставка по вновь заключаемым кредитным договорам — 19,5% годовых (ставка рефинансирования + 7,5 процентных пунктов). Такая же процентная ставка по кредиту «Ипотека экспресс».

Изменения по потребительским кредитам

«Беларусбанк» с 29 августа возобновил выдачу потребительского кредита «Партнер Online» сроком на 6, 9, 12 месяцев. Его выдают на покупку товаров и услуг у партнеров банка. Процентная ставка по кредиту — 12% — 16% годовых в зависимости от срока кредитования.

Клиенты банка, которые пользуются клубом «Бархат», могут получить кредит «Время жить». Срок кредитования — до 3-х лет, процентная ставка — 18% годовых (ставка рефинансирования + 6 процентных пункта). Но последующие годы пользования кредитом — 18,5% годовых.

Банк также снизил до 19,5% годовых процентные ставки по новым потребительским кредитам сроком до 5 лет.

«Банк также снижает процентные ставки по новым кредитам на оплату обучения в учреждениях высшего и среднего специального образования и по кредиту «Партнер Оптимальный» для приобретения товаров белорусских производителей — до 18% годовых (ставка рефинансирования + 6 процентных пункта); по новым овердрафтным кредитам со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев — до 18,5% годовых (ставка рефинансирования + 6,5 процентных пункта).

Под какие проценты выдают кредиты на Geely

Кредит на покупку автомобиле Geely сейчас выдают под 8% годовых на грейс-период, а после его окончания она вырастут до 19%.

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