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Хакеры включили гимн Украины в крымском радиоэфире

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  • 30.08.2022, 15:44
  • 3,786
Хакеры включили гимн Украины в крымском радиоэфире

Украинцы дают отпор россиянам на всех фронтах.

Украинские хакеры «пустили» в эфир радиостанции «Крым» запись гимна Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

- Наши хакеры немножко «послушали» радиостанцию «Крым» и напомнили крымчанам и «понаехавшим расеянцам», что уже время вспоминать слова украинского государственного гимна, - написал Братчук.

Также он разместил запись того, как звучал гимн на крымский радиостанции.

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