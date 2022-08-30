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Украинские артиллеристы уничтожили «Град», САУ «Мста-С» и склад оккупантов

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  • 30.08.2022, 15:49
  • 3,162
Украинские артиллеристы уничтожили «Град», САУ «Мста-С» и склад оккупантов

В ВСУ показали кадры мощных ударов по врагу. 

В Вооруженных силах Украины показали новое видео нескольких успешных операций. Украинские воины филигранно уничтожили российскую военную технику, а также склад боеприпасов оккупантов.

На видео показана совместная работа нескольких бригад. Это 40-я отдельная артиллерийская бригада им. великого князя Витовта с подразделениями Сил специальных операций ВС Украины, Национальной гвардии, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 122-й бригады теробороны.

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