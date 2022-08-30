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Снытина: Если в течение двух лет кто-то молчит, для меня он автоматически переходит в лагерь тех, кто за режим

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  • 30.08.2022, 15:59
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Снытина: Если в течение двух лет кто-то молчит, для меня он автоматически переходит в лагерь тех, кто за режим
Екатерина Снытина

Знаменитая баскетболистка высказалась в отношении коллег, занимающих молчаливую позицию.

— Со спортсменами, которые вообще не участвовали в протестах, я не общаюсь, потому что у меня не получается, — призналась баскетболистка Екатерина Снытина в эфире канала «Позірк», пишет «Салідарнасць». — Я даже разошлась с несколькими хорошими друзьями после фразы «Давай не будем трогать эту тему и будем общаться так, как раньше».

Спортсменка резко высказалась в отношении коллег, занимающих противоположную и молчаливую позицию.

— У меня то, что происходит в моей стране сейчас, занимает 24/7. Я об этом думаю, я что-то для этого делаю, я это обсуждаю со всеми. А с теми людьми, которые у меня были в прошлой жизни (сейчас так можно сказать) и которых не волнует то, что происходит в Беларуси, у меня просто закончились темы для разговоров.

К так называемым «нейтралам», людям, которые до сих пор не высказали никакой позиции, у меня тоже отношение особое.

Если в течение двух лет, с усилением репрессий, со смертями, кто-то молчит, боится высказaть свою позицию в ту или иную сторону, для меня такой человек автоматически переходит в лагерь тех, кто за режим.

Иногда мне пишут, мол, тебе нечего было терять. Как нечего!? Я потеряла свою Родину, я не могу вернуться домой. Вы знаете это чувство, когда ты не можешь вернуться домой?

У нас у каждого есть какие-то свои жизненные обстоятельства, и не надо мне говорить про мои и твои жизненные обстоятельства. Это только твой выбор. Если ты можешь при том, что происходит в стране, оставаться в стороне, это твой выбор. Поэтому я не общаюсь ни с кем из таких людей, — подчеркнула Снытина.

Спортсменка высказалась и об отстранении белорусских и российских спортсменов от международных соревнований.

— Остались только соревнования внутри страны и какие-то с Россией. Но это не мировой уровень. Если у тебя, как у спортсмена, есть свой план быть лучше, ты обязан выступать против лучших, ты обязан готовиться к этому. И это две разных мотивации — готовиться к внутреннему чемпионату или к чемпионату мира.

Поэтому пока белорусский спорт будет в таком законсервированном виде, он будет идти вниз.

Я общалась с девчонками-баскетболистками из сборной Украины. Спросила у них, что они думают про санкции, и они объяснили: «Мы не можем в своей родной стране даже тренироваться. Как страны, которые на нас напали, могут выступать на международной арене?»

Украинки рассказали, что у них разрушено очень много объектов спортивной инфраструктуры. Они считают, что пока две страны (Россия и Беларусь) не отстроят им все площадки, стадионы и т.д., их команды не смогут выступать.

Одна из возможностей для белорусских спортсменов продолжить карьеру в составе других сборных — подписать «Антивоенную декларацию». Есть такой механизм. Декларация была создана при помощи сообщества свободных спортсменов Беларуси.

Если кто-то хочет заявить о своей гражданской позиции, о том, что он против войны, он может подписать декларацию. Это станет поводом для рассмотрения в федерациях, которые до этого, возможно, отказывались с ним общаться.

И после рассмотрения у спортсмена может появиться возможность выступать, но уже, понятно, не под флагом РБ, — уточнила Екатерина Снытина.

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