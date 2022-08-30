«Путин не знает, за что хвататься: за голову или за сердце»7
- 30.08.2022, 16:10
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Аргументы российского диктатора нельзя воспринимать всерьез.
По словам известного украинского историка Ярослава Грицака, для Владимира Путина очень важно, чтобы Киев находился под его контролем. Все это входит в построение мифа Путина о необходимости противостояния России с Западом.
Об этом Грицак заявил в интервью сайту «Обозреватель».
«Эти мифы работают, но очень важно, что Путин выстраивает определенную генеалогию — свою собственную и нынешнего российского государства. Сталин, Дзержинский негласно присутствуют в этом мифе. Далее — Петр I, а перед ним — Александр Невский, но это не конец мифа, потому что ключевым для Путина является Владимир Великий. Его тезка и креститель руси. Именно поэтому для Путина так важен контроль над Киевом. Тем более здесь и храм Святой Софии», — пояснил историк.
Грицак также отметил, что бесполезно пробовать дискутировать с президентом России об истории, потому что все, что он говорит — «близко к идиотизму».
По его словам, любой профессиональный историк, который послушает высказывания Путина, «не знает, за что хвататься: за голову или за сердце». Историк добавил, что аргументы российского диктатора нельзя воспринимать всерьез.
Грицак также отметил, что отличие украинцев от россиян в том, что «украинцы пишут свою историю не как историю государства, а как историю организованного общества». Речь идет о том, что украинцы пишут свою историю снизу вверх, а россияне свою — сверху вниз.