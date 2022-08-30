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«Путин не знает, за что хвататься: за голову или за сердце»

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  • 30.08.2022, 16:10
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«Путин не знает, за что хвататься: за голову или за сердце»

Аргументы российского диктатора нельзя воспринимать всерьез.

По словам известного украинского историка Ярослава Грицака, для Владимира Путина очень важно, чтобы Киев находился под его контролем. Все это входит в построение мифа Путина о необходимости противостояния России с Западом.

Об этом Грицак заявил в интервью сайту «Обозреватель».

«Эти мифы работают, но очень важно, что Путин выстраивает определенную генеалогию — свою собственную и нынешнего российского государства. Сталин, Дзержинский негласно присутствуют в этом мифе. Далее — Петр I, а перед ним — Александр Невский, но это не конец мифа, потому что ключевым для Путина является Владимир Великий. Его тезка и креститель руси. Именно поэтому для Путина так важен контроль над Киевом. Тем более здесь и храм Святой Софии», — пояснил историк.

Грицак также отметил, что бесполезно пробовать дискутировать с президентом России об истории, потому что все, что он говорит — «близко к идиотизму».

По его словам, любой профессиональный историк, который послушает высказывания Путина, «не знает, за что хвататься: за голову или за сердце». Историк добавил, что аргументы российского диктатора нельзя воспринимать всерьез.

Грицак также отметил, что отличие украинцев от россиян в том, что «украинцы пишут свою историю не как историю государства, а как историю организованного общества». Речь идет о том, что украинцы пишут свою историю снизу вверх, а россияне свою — сверху вниз.

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