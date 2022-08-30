В Бобруйске случился пожар на территории крупного предприятия 30.08.2022, 16:15

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Столб дыма был заметен за несколько километров.

Происшествие случилось вчера примерно в три часа дня на территории бывшей мебельной фабрики имени Халтурина, а ныне ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск», сообщил «Бобруйский курьер».

Над заводской территорией появился черный столб дыма, который был заметен за несколько километров. Оказалось, что там загорелся трактор и рубительная машина. Работники сами попробовали потушить технику огнетушителями, однако всё равно пришлось вызывать спасателей.

Спасатели потушили пожар, но технику спасти не удалось, она сгорела. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, из-за чего произошло короткое замыкание.

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