Эксперт: Российская ПВО бессильна против HIMARS 4 30.08.2022, 16:19

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Противовоздушная система, используемая армией РФ, устарела.

Противовоздушная система, которую сегодня использует российская армия в Украине, создавалась в советское время, поэтому не способна сбивать современные средства. К ним относится американская артиллерийская система HIMARS. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский, пишет unian.net.

- Антивирус видит только те вирусы, против которых он создавался. Существуют и другие вирусы. В данном случае HIMARS является тем самым «вирусом», который не видит «антивирусная система» российской ПВО. И она не видит возможности с ними бороться, потому что это системы залпового огня и они наносят массированные точечные удары, а система ПВО была заточена против летательных аппаратов и для уничтожения целей на большой высоте. Поэтому говорить о том, что ПВО России эффективна против современных средств поражения, которые состоят на вооружении у украинской армии, не приходится. Она их просто не может удержать, - пояснил эксперт.

Грабский допускает, что помочь бороться с HIMARS может разве что израильская система «Железный купол».

- Нужно понимать, что у россиян просто нет возможности отбить атаки современных средств вооружения, если мы говорим о HIMARS. А если мы говорим о высокоточных активно-реактивных снарядах, то никакая ракета, стрела не может перехватить снаряд, который запущен с расстояния 60 км, - добавил он.

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