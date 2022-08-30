Ученые выяснили, как строились пирамиды в Гизе 3 30.08.2022, 16:37

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Одним из самых интересующих всех ученых вопросов, как древние египтяне доставляли строительные блоки.

Строительство великих египетских пирамид в Гизе около 4500 лет назад является одним из величайших достижений в мире. Однако среди множества вопросов и сложностей, связанных с пирамидами, всех давно мучает вопрос о том, как огромные строительные блоки доставлялись на строительную площадку. Оказывается, разгадка кроется в давно потерянном рукаве реки Нил, пишет IFLS (перевод - «Фокус»).

Основное течение Нила в настоящее время находится примерно в 8 км от легендарных пирамид, что является огромным расстоянием для перемещения большого количества камней по песку.

Однако более 4000 лет назад ныне несуществующий рукав Нила, известный как рукав Хуфу, проистекал прямо за комплексом пирамид Гизы. Стоит отметить, что исследователи ранее уже предполагали, что Хуфу была жизненно важной «артерией» древнего Египта, помогая работникам доставлять материалы к пирамидам из других мест. Однако у них не было достаточно доказательств.

Тем не менее в ходе своего нового исследования французские ученые смогли получить подробную историю этого участка реки по пыльцевым зернам, извлеченным из поймы.

Отслеживая рост и гибель более 61 растения вдоль поймы, специалисты изучили подъем и падение уровня воды в рукавах реки на протяжении 8000 лет древнеегипетской истории. В частности, они выяснили, что уровень воды в рукаве Хуфу значительно поднялся во время Африканского влажного периода, который длился с 14 800 до 5 500 лет назад. И оставался высоким даже в течение некоторого времени после этого периода, что позволяло реке оставаться судоходной до тех пор, пока Великая пирамида Гизы, посвященная фараону Хуфу, не была построена около 4500 лет назад.

В какой-то момент, этот потерянный рукав Нила доходил даже до Большого Сфинкса, который гордо возвышается в передней части комплекса.

- Несмотря на то, что мы убедились в том, что рукав Хуфу помогал транспортировать строительные материалы, для нас до сих пор многие другие детали строительства пирамид остаются неизвестными, — заключили эксперты.

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