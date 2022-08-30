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Украинские партизаны усложняют оккупантам удержание Херсона

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  • 30.08.2022, 16:41
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Украинские партизаны усложняют оккупантам удержание Херсона

В городе нет покоя для захватчиков.

Вооруженные Силы Украины наступают в Херсонской области. В то же время оккупанты перебросили войска с восточных направлений на южные и готовятся к обороне в самом Херсоне. Однако им очень мешают украинские партизаны.

Об этом 24 каналу сказал бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что ситуация в Херсонской области тяжелая.

По его словам, там тоже серьезная ситуация с партизанским движением.

– Оккупанты вынуждены держать не только город снаружи от украинских военных, но еще внутри держать оборону и постоянно оглядываться на идущего сзади, – подчеркнул Ступак.

Он уверен, что в Херсоне нет покоя для захватчиков. «Если в Крыму россияне захватили и зачистили эту территорию, как и на Донбассе, то в Херсоне 24/7 оккупанты напряжены», — отметил эксперт.

Ступак говорит, что какими бы оккупанты или коллаборанты ни были чиновниками, их могут взорвать, отравить и т.д.

– Наши партизаны и спецслужбы взрывают полицейских и их авто, кого-то застрелили или отравили. Сальдо находится где-то, неизвестно где… Поэтому, возможно, россияне попытаются разыграть там, что им Херсон был неинтересен, он полностью «бандеровский», и уйдут оттуда,

– считает он.

Бывший работник СБУ напомнил, что россияне начали обвинять Украину в том, что мы «срываем» график проведения «референдума».

По его мнению, россияне могут покинуть идею отобрать Херсон и скажут под таким «соусом» – что он не так сильно им был нужен, они его «не хотели», там одни «нацики и бандеры». Поэтому россияне могут пойти в Мелитополь, Мариуполь и т.д.

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