В очередях на выезд из Беларуси доходит до драк 30.08.2022, 16:54

Места в очереди продаются и покупаются, случаются конфликты.

В редакцию сайта onliner.by пишут из пунктов пропуска «Брест» и «Берестовица», люди проводят сутки в своих авто, чтобы пересечь границу. Места в очереди продаются и покупаются, случаются конфликты, доходит до драк. Читатель провел в такой очереди 28 часов и, как ему кажется, вник одну из главных причин общего хаоса. Правда, за это ему изощренно отомстили.

Конец очереди у стен крепости

— Собрались мы ехать в Польшу и, как только собрались, увидели новость, что отменяется электронная регистрация. Ладно, значит, нужно стоять в живой очереди, правильно? Только в день отъезда мы поняли, что регистрацию пока не отменили. Я проверил: никаких свободных слотов уже не было. Ну нет так нет — поехали так. Приехали в Брест — обалдели от того, как много машин. Но мониторить я уже не стал, появляются слоты или нет, — говорит читатель.

Речь о принятом указе, который отменяет безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Указ принят, но пока продолжают действовать старые правила платной и бесплатной очереди. Совмину дано поручение привести действующие законы в соответствие с указом. До этого момента ничего не изменится. Срок введения новых правил также пока неизвестен.

— Стали в конец очереди, фактически возле самой крепости. Стоим. Очередь не двигается. Потом было несколько часов, когда все вдруг стало двигаться очень быстро. Потом снова надолго замерло. Короче, такими рывками все происходило. То часа полтора — два ни сантиметра не проедешь, то за короткий отрезок времени продвинешься метров на 100—200, — продолжает собеседник.

Можно представить, сколько времени потребуется на то, чтобы пересечь границу, если стать в очередь у Бресткой крепости, а потом продвигаться так медленно и с перерывами. Зато достаточно свободного времени на то, чтобы смотреть по сторонам и оценивать обстановку.

Странная движуха

— Мы вдруг стали замечать какую-то странную движуху кругом. Мужики какие-то появились, появились слухи, что они продают места в очереди. Женщины какие-то стали туда-сюда ездить. Я так понял, что местные там бизнес делают о-го-го. Нет, есть, конечно, нормальные, а есть такие, кто продает очередь. Кто тогда нормальные? Ну таксисты, к примеру, приезжают, спрашивают, может, водички подвезти или там пиццы. Но в остальном есть много людей, которые очень организованно занимают места в очереди, женщина на велосипеде ездит, эти места продает, либо они сами ходят, ищут клиентов. Но поначалу все незаметно. Мы приехали, наверное, в 6 часов утра, но только к 9 часам вечера эту схему увидели, — говорит читатель.

О продаже мест в очереди на границе говорят многие. Насколько можно понять, действуют несколько схем различной степени добропорядочности. Если о какой-то добропорядочности в целом уместно говорить применительно к ситуации.

Как это работает?

— Как это работает: стою я в очереди, якобы занял ее по правилам. Стал, отстоял, потом свое место продаю. Машина меняется на машину — вроде бы ничего такого, правильно? А вот неправильно! Когда одна машина выезжает, на ее место могут въехать сразу две — я такое видел. Выезжает машина, тот, кто был за ней в очереди, зазевался, спал, к примеру, и вот перед ним вклинились двое. Разумеется, с запозданием начинается выяснение отношений, мол, почему на одно место приехали двое. Ладно, пошумели и перестали, — отмечает путешественник.

К слову, пошумели и перестали — это не самый плохой сценарий. Доходит до жесткого выяснения отношений и даже драк, часто вызывают сотрудников правоохранительных органов, причем это случается на обеих сторонах границы. На днях такой конфликт произошел в «Бобровниках».

Красный Passat

— Стоим дальше. Кто-то снова зазевался, вовремя не стартовал, и в образовавшийся разрыв вклинивается красный Passat. Люди, понятное дело, сбежались, дескать, але, куда ты поехал, давай назад. Он выходит, разумеется, никуда не уезжает, начинает что-то рассказывать про то, что просто оставит в сторонке машину, ему, мол, завтра бабушку везти в аэропорт. Я ему говорю: «Слышишь, мужик, так ты завтра и приезжай, или с ночи очередь займи, а бабушка пусть на такси приедет, когда ты достоишь — что это за дела?» В общем, получил он свою порцию возмущений и сбежал: машину закрыл, мол, все-все-все, и куда-то делся, — рассказал читатель.

Впрочем, как оказалось, уходил этот человек недалеко и ненадолго.

— Сходил он в конец очереди, явно к своим коллегам, что-то там продал, подождал, пока те, кто сильно негодовал на его счет, проедут, а потом, когда рядом с его Passat оказываются машины, которые и не в курсе того, как он тут появился, он возвращается и говорит: «Ребята, я тут с самого утра стою, отходил в кафе просто, а так я здесь стою». И вот он заводит свою машину, становится в начало очереди, а в конце этой очереди его коллеги уже продают это место. Расценки: 100, 150, 200 евро. Место продается: он выезжает из очереди, на его место заезжает когда одна, а когда две машины. А он так по кругу ездит, бабушке место занимает, ага, — возмущен собеседник.

По его словам, то и дело мимо очереди проезжали одни и те же автомобили: водители искали, куда бы вклиниться.

— Как только находилось такое место, его сразу же занимали. Да, потом такой водитель выслушивал в свой адрес море претензий, но отвечал всем, что просто оставляет тут машину, а сам уходит домой. Когда свидетели проезжали подальше, он возвращался, вклинивался в очередь и искал покупателя на это место, — отмечает читатель.

«Какой-то ад, что-то из 90-х»

В самом пункте пропуска при этом царит порядок, зато за забором — полнейший хаос.

— Мне кажется, поэтому на границе и застревают столько машин. Здесь творится какой-то ад, что-то из 90-х, — говорит собеседник.

С учетом этого, почти не вызывает удивление то, что людям, которые пошли против этой хаотичной реальности, мстят. Причем делают это достаточно изощренно.

— Мы одного такого деятеля не пустили, и он оригинально нам отомстил. Написал в чатик, что это мы очередь продаем. Фотка: наша машина, номера. В общем, молодец. Можете представить, что там было. Наше счастье, что рядом было много свидетелей, которые знали, что ничего такого мы не делаем, и знали, кто на самом деле продает места в очереди, — добавил читатель.

Итог: 28 часов

Промаявшись так, он все же добрался до пункта пропуска.

— В общей сложности, мы провели на границе 28 часов, причем последнюю ночь стояли уже в «отстойнике» на белорусской стороне. Не знаю, то ли граница ночью не работала, то ли что. Но пропускать стали наутро. И как стали пропускать — мы все прошли за два часа. То есть именно на границе очереди как бы и нет, нормально там все досматривают, не тормозят. Весь ад — он раньше, он за забором, — говорит водитель.

Дополнено. 38 часов на границе

После публикации корреспонденту Onlíner написала одна из читательниц. Она рассказала, что в общей сложности провела на границе 38 часов.

— Приехали в 11 часов вечера 24 августа, а уехали в 13 часов 26 августа. На белорусской стороне стояли 35 часов, 1 час — на нейтральной стороне и 2 часа — на польской. Дважды к нам подходили и предлагали очередь, но мы решили этот бизнес не поддерживать, хоть и были с возрастной собакой после операции в маленькой и плотно упакованной машине Ford Ka. 24 августа очередь начинала продвигаться в 11 часов, в 1 час ночи, в 4 часа утра и потом в 6 часов. 25-го числа то ехали, то несколько часов стояли. Днем все начали активно двигаться, а ночью снова приостановилось движение. В итоге въехали в «отстойник» к 6 часам утра. Потом еще стояли в красном коридоре долго: медленно оформляли, — говорит собеседница.

После всего этого она продолжала путешествие во Вроцлав, так что вся дорога заняла два дня.

— Одному человеку очень сложно такое осилить: поспать особо не получается, потому что боишься, что очередь двинется, а ты не проснешься от звука двигателя. Мы с молодым человеком уже под конец совсем измотанные были, хоть и менялись, но сложно было не спать. Благо водитель сзади стоящей машины будил нас 4 раза, за что ему огромная благодарность, — отметила девушка.

Любопытно, что периодически как перед их Ford, так и за ним менялся состав очереди.

— Перед нами у парня с аккумулятором была проблема, он продал место поляку, а сам уехал, как мы поняли. Сзади целенаправленно стоял мужчина и иногда задерживал очередь. Такие, как он, часто не двигались, когда очередь отъезжала, и пропускали машину перед собой. Из-за этого очередь увеличивалась. Таких, как они, лучше сразу объезжать, — делает вывод читательница.

«100 евро стоит место»

Еще одна девушка рассказала, что две недели назад выезжала в Польшу через «Брест» и покупала очередь.

— Там реальный бизнес. 100 евро стоит место машин за десять до забора. Есть группа в мессенджере: там находишь человека, а потом можно в личных сообщениях все обговорить. Купить место — полдела, ведь далее, впереди тебя, тоже продают места. На обочине стоит 5—10 машин, и когда есть продвижение, их пропускают, соответственно, очередь стоит, — говорит она.

— Вы вклинивались в очередь или занимали место уехавшей машины?

— Мне пообещали, что я встану вместо машины — это было мое условие, чтобы не возмущать очередь, так все же честнее. Но у меня есть мысли, что человек, который мне уступил, потом отъехал вперед и стал справа (там такая колейка есть). Постоял и просто вклинился впереди. Такие действуют не по одному, а группой. Никто и ничего не имел бы против, если бы продавали места по принципу: постоял — продал — уехал. Тогда хотя бы очередь продолжала двигаться.

— Сколько времени ушло на пересечение границы таким способом?

— Я простояла в хвосте час, потом решила место купить. Купила возле забора и даже с этим условием провела на границе 15 часов. Это было 15 августа. Но наибольшая проблема все же в том, что поляки закрыли коридоры. Из всех на польской стороне работал один коридор для автобусов, еще один — для европейцев и два — для легковых авто. Возможно, это связано с сезоном отпусков: пограничники — тоже люди. В итоге теперь, как я слышала, ребята едут на Литву — там вроде все нормально.

— Крюк, правда, большой.

— Но по времени точно выйдет меньше, если не иметь кого-то, кто продаст место у самого въезда на пункт пропуска на границе с Польшей, — считает собеседница.

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