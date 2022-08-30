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Податься на визу в ЕС можно будет еще в двух городах Беларуси

  • 30.08.2022, 17:08
  • 2,956
Податься на визу в ЕС можно будет еще в двух городах Беларуси

Речь идет о визах в Эстонию, Финляндию и Швецию.

Визовый центр (ВЦ) Эстонии открывает филиалы в Полоцке и Бобруйске, сообщается. на сайте партнера эстонского посольства в Беларуси VFS Global. Новые филиалы ВЦ заработают 1 сентября.

Адрес ВЦ в Полоцке: Коммунистическая, 4Б. График работы: вторник и четверг с 10:00 до 15:30.

Адрес в Бобруйске: Пушкина, 251. График работы: вторник и четверг с 10:00 до 15:30.

Оплачивать консульский и сервисный сборы, а также дополнительные услуги нужно будет по ЕРИП.

ВЦ принимает документы на визы в Эстонию, Финляндию и Швецию. При этом податься можно только в целях:

- посещения близких членов семьи граждан или обладателей ВНЖ Эстонии/Финляндии/Швеции,

- поездки по гуманитарным причинам (например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника).

- подачи на визу для водителей, работающих в сфере международных грузовых перевозок, при наличии письма от БАМАП и приглашения от ERAA, отправленных с цифровой подписью на электронную почту посольства.

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