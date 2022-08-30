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Кремль ищет выход из авантюры Путина

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  • Борислав Береза
  • 30.08.2022, 17:18
  • 13,278
Кремль ищет выход из авантюры Путина
Борислав Береза

Россия посылает сигнал.

А вот это очень интересно. Очень. И я сейчас объясню почему

«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», — Леонид Слуцкий, глава ЛДПР и комитета по международным делам Госдумы.

1. Все, что вы прочитали в этом сообщении лишь вода, кроме одного — РФ готова к переговорам. И теперь ищет возможность и варианты. И раз такое озвучивают, то большая вероятность, что эти переговоры кулуарно идут. Например, в формате Абрамович-Арахамия. В этом дуэте Абрамович не только кошелек Путина, но и его доверенное лицо.

2. Не надо обращать внимание на стиль и манеру. Это сигнал о том, что в Кремле пришли к пониманию абсолютного провала в тайминге и нереальности достижения целей войны. Жириновского всегда использовали в Кремле именно для озвучивания того, что сами не могли сказать. Слуцкий не только человек из окружения Путина и сотрудник ФСБ, но и активный участник многих процессов по международной политике. Теперь он встал у руля ЛДПР. А кого попало Кремль не поставил бы во главе ЛДПР после смерти Жириновского.

3. Переговоры нужны Кремлю по причинам ухудшающегося экономического положения и нарастающего кома проблем. Не важно, что говорят их пропагандисты с экранов ТВ. Это для плебса. Важно, что говорит Центробанк, Минфин и Росстат. А они официально говорят, что в третьем квартале России будет очень плохо. Но в четвертом будет еще хуже. И начиная с 2023 года ситуация будет ухудшаться.

Санкции душат экономику и лишают РФ доступа к технологиям, без которых откат до уровня 1981 года — это перспектива ближайших двух лет. На фоне этого будет продолжаться спад в экономике, расти будет усталость от войны и упаднические настроения, а рост общественного недовольства, который не хочет страдать из-за амбиций Путина может запустить маховик протестов. Даже активной пропагандой с ТВ это не перебить. В РФ зафиксировано падение просмотров всех телеканалов. Люди устали от того, что сказки из телевизора не совпадают с картинками из их жизни. Россия плавно подходит к повторению сценария 1917 года. Только в роли пьяных матросов и солдат будут феэсбешники и грушники. И нужна лишь искра, из которой разгорится пламя.

4. Это заявление не первое. В последнее время намеки на переговоры звучат с разных уровней российской власти. Завуалированно их озвучивают многие от Медведева до Слуцкого, который недавно заявил, что Кремль уже готов к переговорам «на любом уровне». Такое частое ротирование темы говорит, что Кремль хочет найти выход из авантюры Путина. Это им необходимо. Иначе придется играться в изоляционизм и аскетизм, чего многим в Кремле не хочется.

Вопрос в одном — на что они готовы пойти и что мы с этого получим? Но это тема для другого отдельного текста. А пока фиксируем факт — заявление сделано ради озвучивания сигнала из Кремля о желании начать переговоры. И сигнал посылает Россия. Не мы.

Борислав Береза, Facebook

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