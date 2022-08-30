«Бесплатной медицины не бывает, бывают разные системы оплаты» 8 30.08.2022, 17:25

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Реальная налоговая нагрузка только на зарплату у нас в стране – 48%.

- Часто говорят, что медицина у нас бесплатная. Но это не так, мы платим за здравоохранение из своих налогов, пишет телеграм-канал «Белые халаты». Реальная налоговая нагрузка только на зарплату у нас в стране – 48%, в рассчетнике мы видим 14%, а остальное выплачивает работодатель еще до начисления средств, но это не значит, что этих налогов нет. В Европе больше отчислений в ФСЗН разве что у Франции. Но нам не перестают рассказывать как пристально государство о нас «заботится».

На самом деле бесплатной медицины не бывает, бывают разные системы оплаты. Принципиально их 5 видов:

- налоги,

- страхование здоровья государством,

- страхование от коммерческих организаций,

- оплата за счет фондов и спонсоров,

- прямая оплата пациентом медицинской помощи.

Во многих странах параллельно существуют несколько или все из перечисленных механизмов. В Беларуси, по сути, есть 2,5 – это налоги и прямая оплата услуг самим человеком. Страховая медицина существует в сильно стесненных условиях.

Сравним ситуация в разных странах. Готовы?

По данным ВОЗ, до пандемии текущие расходы на здравоохранение из гос. бюджета в пересчете на одного человека (в US$) составили:

- 1014 в Польше,

- 1370 в Литве,

- 1167 в Латвии,

- 1342 в Словакии

- и ... 10921 доллар в США.

А в Беларуси? «Крепкие» 399,4 доллара. Та-дам!

Кстати, по состоянию на 2021 год общая сумма на здравоохранение - 8862,6 млн BYN. Если поделить на все население (9,25 млн) – получается около 385 долларов на человека.

Отсюда вопрос без ответа – как так получается, что налоги у нас больше, денег на здравоохранение меньше, но общество все равно в неоплатном долгу за то, что государство нас облагодетельствовало так называемой «бесплатной» медициной?

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