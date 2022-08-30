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Кыргызстан разрешил айтишникам из Беларуси работать без регистрации

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  • 30.08.2022, 17:25
  • 1,360
Кыргызстан разрешил айтишникам из Беларуси работать без регистрации

Это предусмотрено проектом «Цифровой кочевник».

Кыргызстан разрешил IT-специалистам из ряда стран постсоветского пространства работать и жить в республике без разрешительных документов. Это предусмотрено проектом «Цифровой кочевник» (Digital nomad), который приняло правительство Кыргызстана, сообщает OL.

«Люди могут работать из любой страны мира, если им нужен только компьютер и интернет. Создать условия для релокации таких людей в Кыргызстан — цель этой инициативы», — пояснил министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев.

Получить статус «цифрового кочевника» в Кыргызстане могут граждане Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, России и Молдовы.

Минэкономики Кыргызстана уже опубликовало инструкцию, как стать «цифровым кочевником».

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