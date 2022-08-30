Искусственный интеллект принес Франции неожиданный доход от налогов 4 30.08.2022, 17:36

2,288

Страна получила дополнительно €10 миллионов.

Во Франции налоговая служба решила поэкспериментировать с искусственным интеллектом (ИИ), в результате чего смогла извлечь доход для страны в размере €10 млн, сообщает BBC.

Так, французские налоговики смогли при помощи ИИ обнаружить более 20 тыс. незадекларированных частных бассейнов, что принесло неожиданных, но существенный доход государству.

Для эксперимента налоговая служба использовала программное обеспечение, разработанное Google и французской консалтинговой компанией Capgemini. Бассейны обнаруживались на аэрофотоснимках девяти регионов Франции.

Отмечается, что бассейны приводят к повышению налогов на недвижимость, поскольку увеличивают ее стоимость, и в соответствии с французским законодательством должны быть задекларированы.

По данным сайта Statista, в 2020 году во Франции насчитывалось более 3,2 млн частных плавательных бассейнов, причем их продажи процветали еще до пандемии. Но поскольку все больше сотрудников работали дома, произошел дальнейший всплеск скрытной установки комплексов.

Согласно информации газеты Le Parisien, средний бассейн площадью 30 м² облагается налогом в размере €200 евро в год.

Налоговые органы говорят, что программное обеспечение в дальнейшем будет использовано для поиска незадекларированных пристроек к дому, патио или беседок, которые также играют роль в налогах на недвижимость.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».