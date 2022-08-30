Украинские воины уничтожили вражескую БМП, прятавшуюся в лесу
- 30.08.2022, 17:45
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Маскировка не помогла.
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, которая была замаскирована в лесу.
Видео обнародовал офицер 95 ОДШБр Юрий Кочевенко в Facebook.
«Вражеская БМП заезжает в лес, и там остается. Вместе еще с несколькими единицами техники. Немножко утреннего хлопка от 95 ОДШБр», — написал Юрий Кочевенко.
На видео зафиксировано, как вражескую технику уничтожила артиллерия десантного подразделения. При этом перемещение боевой машины врага фиксировал украинский дрон.