Украинские воины уничтожили вражескую БМП, прятавшуюся в лесу 30.08.2022, 17:45

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Маскировка не помогла.

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, которая была замаскирована в лесу.

Видео обнародовал офицер 95 ОДШБр Юрий Кочевенко в Facebook.

«Вражеская БМП заезжает в лес, и там остается. Вместе еще с несколькими единицами техники. Немножко утреннего хлопка от 95 ОДШБр», — написал Юрий Кочевенко.

На видео зафиксировано, как вражескую технику уничтожила артиллерия десантного подразделения. При этом перемещение боевой машины врага фиксировал украинский дрон.

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