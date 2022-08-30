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В Нидерландах из-за забастовки остановились почти все поезда

  • 30.08.2022, 17:44
В Нидерландах из-за забастовки остановились почти все поезда

Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Почти вся железнодорожная сеть Нидерландов парализована во вторник из-за забастовки работников. Об этом сообщило агентство AP, пишет «Европейская правда».

Сотрудники железнодорожной компании NS приостановили работу на день в центральном регионе Нидерландов, который является важным узлом почти всех железнодорожных линий. Таким образом, поезда остановились фактически по всей стране.

Исключением стала линия, соединяющая Амстердам с загруженным аэропортом Схипхол. Она вернулась к работе после забастовки рабочих в понедельник.

Центральный вокзал Утрехта, самый большой железнодорожный узел страны, обычно заполнен путешественниками. Во вторник утром он был пуст.

На экранах, показывающих расписание поездов, красными буквами было написано «отменено», а диктор на станции объяснял, что поезда остановлены из-за забастовки.

Профсоюзы объявили серию забастовок на железнодорожной сети Нидерландов после того, как переговоры о новом коллективном трудовом договоре сорвались.

Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

В августе в Британии из-за забастовки железнодорожников 80% подвижного состава не вышли на линии.

Также в Британии бастовал крупнейший контейнерный порт Феликстоу – впервые с 1989 года.

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