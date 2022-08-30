В Нидерландах из-за забастовки остановились почти все поезда
- 30.08.2022, 17:44
Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.
Почти вся железнодорожная сеть Нидерландов парализована во вторник из-за забастовки работников. Об этом сообщило агентство AP, пишет «Европейская правда».
Сотрудники железнодорожной компании NS приостановили работу на день в центральном регионе Нидерландов, который является важным узлом почти всех железнодорожных линий. Таким образом, поезда остановились фактически по всей стране.
Исключением стала линия, соединяющая Амстердам с загруженным аэропортом Схипхол. Она вернулась к работе после забастовки рабочих в понедельник.
Центральный вокзал Утрехта, самый большой железнодорожный узел страны, обычно заполнен путешественниками. Во вторник утром он был пуст.
На экранах, показывающих расписание поездов, красными буквами было написано «отменено», а диктор на станции объяснял, что поезда остановлены из-за забастовки.
Профсоюзы объявили серию забастовок на железнодорожной сети Нидерландов после того, как переговоры о новом коллективном трудовом договоре сорвались.
Сотрудники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.
В августе в Британии из-за забастовки железнодорожников 80% подвижного состава не вышли на линии.
Также в Британии бастовал крупнейший контейнерный порт Феликстоу – впервые с 1989 года.