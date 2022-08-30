Дефицит учителей: в Беларуси не хватает сотен педагогов

Дефицит учителей: в Беларуси не хватает сотен педагогов5
- 30.08.2022, 17:55
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Почти все вакансии — на зарплату меньше тысячи рублей.
Перед началом нового учебного года в белорусских школах по-прежнему есть нехватка учителей. Как выяснило «Еврорадио», в Государственной службе занятости зарегистрированы сотни вакансий для педагогов.
Так, по запросу «учитель» ГСЗ сообщает о 674 вакансиях по всей Беларуси. Подавляющему большинству из них в месяц предлагают тысячу рублей или меньше.
Кроме того, белорусской системе образования не хватает 255 социальных педагогов и 177 педагогов-организаторов.
Большое числе вакансий — для педагогов-психологов, не только в учреждения среднего образования, но и в детские сады. Почти все вакансии для таких специалистов — на зарплату до 700 рублей.