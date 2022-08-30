Дефицит учителей: в Беларуси не хватает сотен педагогов 5 30.08.2022, 17:55

2,160

Почти все вакансии — на зарплату меньше тысячи рублей.

Перед началом нового учебного года в белорусских школах по-прежнему есть нехватка учителей. Как выяснило «Еврорадио», в Государственной службе занятости зарегистрированы сотни вакансий для педагогов.

Так, по запросу «учитель» ГСЗ сообщает о 674 вакансиях по всей Беларуси. Подавляющему большинству из них в месяц предлагают тысячу рублей или меньше.

Кроме того, белорусской системе образования не хватает 255 социальных педагогов и 177 педагогов-организаторов.

Большое числе вакансий — для педагогов-психологов, не только в учреждения среднего образования, но и в детские сады. Почти все вакансии для таких специалистов — на зарплату до 700 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».