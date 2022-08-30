Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны 2 30.08.2022, 18:23

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Алексей Данилов

Cекретарь СНБО назвал пять отличий.

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе.

Об этом сообщает в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;

Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;

Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;

Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию «боярышника».

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