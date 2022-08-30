закрыть
30 августа 2022, вторник, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны

2
  • 30.08.2022, 18:23
  • 1,494
Данилов назвал решающие отличия Украины от РФ на фоне войны
Алексей Данилов

Cекретарь СНБО назвал пять отличий.

Между Украиной и Россией есть пять решающих отличий, которые в итоге приведут к украинской победе.

Об этом сообщает в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его мнению, вот пять основных отличий, которые являются решающими в войне за независимость:

Консолидация вокруг украинского Национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;

Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;

Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России — исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля — путь к внутренней дестабилизации;

Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;

Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию «боярышника».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза