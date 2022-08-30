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В Белостоке раздали школьные наборы детям беларусских беженцев

  • 30.08.2022, 18:28
В Белостоке раздали школьные наборы детям беларусских беженцев

Подобные акции пройдут и в других городах Польши.

Накануне начала учебного года в польском Белостоке состоялась благотворительная акция помощи детям беларусских беженцев. Им вручили школьные наборы для предстоящей учебы, передает «Белсат».

«Делаем это в первый год войны. И поэтому хотел бы подчеркнуть, что чрезвычайно важно, чтобы мы не потеряли из поля зрения тот факт, что в соседней нам Беларуси до сих пор продолжаются огромные репрессии. До сих пор оттуда бегут люди, чтобы сохранять свою свободу и свою жизнь. И что эти люди заслуживают такой же помощи, как и наши братья украинцы. Они также являются жертвами агрессии, они также являются жертвами режима Александра Лукашенко», – рассказал во время мероприятия депутат польского Сейма из Белостока Роберт Тышкевич.

По его словам, подобные акции пройдут и в других городах Польши, включая Краков и Вроцлав. Пообещал Роберт Тышкевич помощь беларусским детям и на рождественские праздники.

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