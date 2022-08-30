Cколько берут посредники за запись на подачу документов для виз в страны ЕС 30.08.2022, 18:38

Ценник доходит до 1000 рублей.

Получить сейчас шенгенскую визу белорусам по-прежнему сложно. На фоне этого активизировались фирмы, которые оказывают посреднические услуги — они записывают людей в визовый центр на подачу документов и помогают заполнить анкету. За это берут за деньги, но отдельно надо будет оплатить саму визу и сервисные услуги визового центра. «Зеркало» посмотрело, сколько стоят услуги посредников: цены разнятся и доходят до 1000 рублей.

Сколько обойдутся услуги посредников на подачу в консульства соседних стран

Подача документов на туристический шенген в Польшу сейчас приостановлен. Посредники предлагают запись на деловую визу. Стоимость услуги — от 450 до 1000 рублей. Но в этом случае помимо обычного документа нужен еще контракт с польской стороной и приглашение. Некоторые фирмы готовы сделать приглашение с контрактом, стоимость этой услуги — около 250 рублей.

Есть запись на подачу гуманитарной польской визы. Но в этом случае надо будет письмо консулу, в котором претендент на визу должен объяснить, почему ему нужен именно такой тип визы. «Вилка» по стоимости на подачу документов в этом случае — 600−950 рублей. Цена зависит от того, в визовый центр какого города запишут. Можно податься сразу в несколько городов.

Запись на подачу пакета документов на студенческую визу в Польшу обойдется от 130 до 950 рублей. Здесь понадобятся документы из университета. Запись для подачи документов на визу для айтишников обойдется в ту же сумму, что и для студентов. Но тоже нужны дополнительные документы — справка с работы о занимаемой должности и рекомендация от польской IT-компании. Цены на подачу документов на национальную рабочую визу в Польшу начинаются от 450 рублей и доходят до 800 рублей, при этом надо приглашение от работодателя.

Запись на подачу документов на туристическую мультивизу в Литву обойдется в 180−300 рублей. 150−200 рублей будет стоит запись на подачу документов для гуманитарной визы, столько же для рабочей. Для второй надо иметь копию трудового договора. Чтобы податься на многократную деловую визу надо будет заплатить 60−200 рублей. Надо иметь наличие договора с литовской компанией и согласие на поездку руководителя компании, в которой работает претендент на визу. Подача на национальную литовскую визу стартует от 60 рублей.

Запись на подачу документов на латышскую туристическую разовую визу для белорусов обойдется в 150 рублей.

Сколько стоит очередь на визу в другие страны

Для Австрии очередь на подачу документов на туристическую и деловую визы стоят почти одинаково — от 100 до 200 рублей. При этом для второго типа нужно много дополнительных бумаг: о сотрудничестве с австрийской компанией, подтверждение размещения и транспорта.

Запись на туристическую визу в Венгрию с безличной подачей будет стоить белорусу 130 долларов (около 333 рублей в пересчете, в эту сумму включен консульский сбор).

Что касается консульства Германии, то посредники занимают очередь на подачу трех типов виз — туристическую, деловую и рабочую. Для всех типов виз услуга стоит примерно одинаково — от 250 до 300 рублей. Причем посредники отмечают, что даты подачи расписаны до октября, к тому же немцы зачастую дают однократную визу.

В Словению и Словакию можно подавать документы на открытие туристической и деловой виз. Стоимость записи на подачу одинаковая — около 200 рублей.

Самая дешевая запись на подачу документов для туристической визы есть в Эстонию и Чехию — до 60 рублей.

А если ехать к морю

Подавать документы на испанскую визу надо будет в визовом центре в Москве. Обычно в стоимость, которую называют посредники, входят запись на подачу и подготовка анкеты, проезд на автобусе — в этом случае стоимость доходит до 600−700 рублей. Без проезда, но с бронью жилья и авиабилета стоимость услуги составляет 250−400 рублей.

Можно записаться на подачу документов на итальянскую многократную визу, это обойдется от 50 до 350 рублей, если виза нужна не срочно. Если нужно ускориться, то стоимость услуги поднимется до 600 рублей. При этом некоторые посредники рассказали, что свободные даты они могут предложить только на октябрь.

Подача документов на греческую туристическую мультивизу для белорусов доходит до 200 рублей.

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