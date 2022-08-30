Цена газа в ЕС обвалилась на 25% 1 30.08.2022, 18:46

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Что поспособствовало снижению цен.

Цена газа в Европе, которой аналитики «Газпрома» предрекли взлет до $4000 за 1000 кубометров, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев — до $5000, рухнула в начале недели на 25%. По сравнению с пиковой ценой закрытия в пятницу на уровне 339,2 евро/МВт·ч ($3562 за 1000 кубометров) фьючерс Dutch TTF упал до 253,5 евро ($2662 за 1000 кубометров) во вторник.

Причем в начале дня падение доходило до 245 евро (-27,7% к пятничному закрытию).

Обвал начался в понедельник после того, как Германия сообщила, что уже в сентябре достигнет национальной цели по заполнению газовых хранилищ на 85% к 1 октября. Кроме того, Евросоюз уже практически заполнил их на 80%, а это планировалось сделать только к началу ноября.

По данным Gas Infrastructure Europe на 28 августа, в хранилищах было 79,94% газа. При этом в Германии они заполнены на 83,26%, в Португалии и Польше, которой «Газпром» весной полностью обрубил поставки, — уже фактически на 100%, в таких крупнейших экономиках континента, как Франция, Италия, Испания, — на 82–91%.

Снижению цен во вторник способствовали заявления руководителей ЕС о готовности реформировать энергетический рынок союза. На 9 сентября назначена экстренная встреча министров энергетики ЕС. Блок хочет ограничить цены в краткосрочной перспективе и затем в долгосрочной — разорвать связь между ценами на газ и электричество, заявила в понедельник вечером председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не объяснила, как это может быть сделано, но выросшие до рекордных значений цены на электроэнергию в этом году фактически повторяют динамику цены газа, а производство электричества на солнечных и ветряных станциях на них практически не влияет.

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