закрыть
30 августа 2022, вторник, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цена газа в ЕС обвалилась на 25%

1
  • 30.08.2022, 18:46
  • 2,196
Цена газа в ЕС обвалилась на 25%

Что поспособствовало снижению цен.

Цена газа в Европе, которой аналитики «Газпрома» предрекли взлет до $4000 за 1000 кубометров, а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев — до $5000, рухнула в начале недели на 25%. По сравнению с пиковой ценой закрытия в пятницу на уровне 339,2 евро/МВт·ч ($3562 за 1000 кубометров) фьючерс Dutch TTF упал до 253,5 евро ($2662 за 1000 кубометров) во вторник.

Причем в начале дня падение доходило до 245 евро (-27,7% к пятничному закрытию).

Обвал начался в понедельник после того, как Германия сообщила, что уже в сентябре достигнет национальной цели по заполнению газовых хранилищ на 85% к 1 октября. Кроме того, Евросоюз уже практически заполнил их на 80%, а это планировалось сделать только к началу ноября.

По данным Gas Infrastructure Europe на 28 августа, в хранилищах было 79,94% газа. При этом в Германии они заполнены на 83,26%, в Португалии и Польше, которой «Газпром» весной полностью обрубил поставки, — уже фактически на 100%, в таких крупнейших экономиках континента, как Франция, Италия, Испания, — на 82–91%.

Снижению цен во вторник способствовали заявления руководителей ЕС о готовности реформировать энергетический рынок союза. На 9 сентября назначена экстренная встреча министров энергетики ЕС. Блок хочет ограничить цены в краткосрочной перспективе и затем в долгосрочной — разорвать связь между ценами на газ и электричество, заявила в понедельник вечером председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она не объяснила, как это может быть сделано, но выросшие до рекордных значений цены на электроэнергию в этом году фактически повторяют динамику цены газа, а производство электричества на солнечных и ветряных станциях на них практически не влияет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза