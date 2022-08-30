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Прокурор запросил для Федуты, Костусева и Зенковича по 12 лет тюрьмы

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  • 30.08.2022, 18:57
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Прокурор запросил для Федуты, Костусева и Зенковича по 12 лет тюрьмы

Они проходят по статье о «Заговоре с целью захвата государственной власти».

В Минском районном суде 30 августа происходят прения сторон по «делу заговорщиков». В ходе их государственный обвинитель Михаил Ковалев запросил фигурантам следующие сроки:

политологу и литературоведу Александру Федуте по ч. 1 ст. 357 УК («Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем») – 12 лет колонии;

руководителю Партии БНФ Григорию Костусеву по ч. 1 ст. 357 УК – 12 лет колонии;

юристу Юрию Зенковичу по ч. 1 ст. 357 УК («Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем»), ч. 1 ст. 361-1 УК («Создание экстремистского формирования и руководство им»), ч. 3 ст. 361 УК («Публичные призывы к захвату государственной власти») и ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание социальной розни») – 12 лет колонии;

сотруднице офиса Зенковича Ольге Голубович, а также активисту и дальнобойщику Денису Кравчуку, которых судили по ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») — по 3 года колонии.

Для Федуты, Костусева и Зенковича прокурор запросил максимальные сроки по статье о «Заговоре с целью захвата государственной власти».

Рассмотрение дела продолжается чуть больее месяца – суд начался 29 июля. Во время дачи показаний лидер Партии БНФ Григорий Костусев не признал своей вины в сговоре с целью захвата государственной власти. Политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович после оглашения обвинения признали свою вину. Голубович и Кравчук также признали вину в полном объеме.

Александра Федуту и Юрия Зенковича задержали 12 апреля 2021 года в Москве с помощью ФСБ, а Григория Костусева в тот же день в Шклове. Их обвинили в заговоре с целью захвата власти.

Как сообщалось в заявлении ФСБ России, Зенкович и Федута организовали обсуждение вооруженного мятежа в частных чатах и встречались в Москве с «оппозиционно настроенными генералами» Вооруженных Сил Беларуси. Но позже стало известно, что никаких «оппозиционно настроенных генералов» не существовало. Это были сотрудники белорусских спецслужб, выдававшие себя за генералов.

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