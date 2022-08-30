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В Турции показали новый «Байрактар»

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  • 30.08.2022, 19:08
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В Турции показали новый «Байрактар»

На что способно боевое «Красное яблоко».

На технологическом фестивале в турецком городе Самсун впервые публично представили беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»).

Об этом сообщает Anadolu.

Как заявил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, системы Bayraktar Kızılelma - это будущее военной авиации. По его словам, они способны к агрессивному маневрированию и обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Что известно о «Красном яблоке»

Bayraktar Kızılelma - это новейший реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный летательный аппарат.

Согласно проектным данным, этот самолет имеет рабочую высоту 12 000 метров и полезную нагрузку 1,5 тонны. Причем для его строительства используются двигатели украинского производства. Первые полеты ожидаются в 2023 году.

Самолет-беспилотник сможет наносить удары по объектам противника, а также подавлять системы противовоздушной обороны.

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