В Турции показали новый «Байрактар»10
- 30.08.2022, 19:08
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На что способно боевое «Красное яблоко».
На технологическом фестивале в турецком городе Самсун впервые публично представили беспилотный военный самолет Bayraktar Kızılelma («Красное яблоко»).
Об этом сообщает Anadolu.
Как заявил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, системы Bayraktar Kızılelma - это будущее военной авиации. По его словам, они способны к агрессивному маневрированию и обладают развитой системой искусственного интеллекта.
Что известно о «Красном яблоке»
Bayraktar Kızılelma - это новейший реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный летательный аппарат.
Согласно проектным данным, этот самолет имеет рабочую высоту 12 000 метров и полезную нагрузку 1,5 тонны. Причем для его строительства используются двигатели украинского производства. Первые полеты ожидаются в 2023 году.
Самолет-беспилотник сможет наносить удары по объектам противника, а также подавлять системы противовоздушной обороны.