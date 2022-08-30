В Смолевичском районе крупный пожар

В Смолевичском районе крупный пожар3
- 30.08.2022, 19:18
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Горит больше пяти гектаров леса
В Смолевичском районе тушат крупный лесной пожар. В настоящее время горит больше 5 га леса, сообщает пресс-служба Минлесхоза.
«На ликвидации задействованы десятки людей и техника. На помощь лесникам прибыли работники МЧС», — говорится в сообщении.
Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер при сухой погоде.
В Министерстве лесного хозяйства напомнили, что в связи со сложной пожароопасной обстановкой в лесах их посещение запрещено во всех районах за исключением Браславского.