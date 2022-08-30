Из-под Херсона начали бежать элитные российские подразделения 7 30.08.2022, 19:27

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Запаниковали.

В Министерстве обороны Великобритании рассказали о перспективах украинского наступления в Херсонской области.

В сводке ведомства говорится, что с утра 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках фронта на юге Украины. Дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать российским оккупантам пополнять силы, что они пытаются делать с начала августа.

В интервью «Радио НВ» Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team, объяснил, какие силы Российская Федерация сосредоточила на юге Украины и как они паникуют.

— О чем свидетельствует эта сводка британской разведки непосредственно по поводу российских сил, находящихся в Херсоне и вокруг него на правом берегу? Усилились ли они? Кто там находится, какие у них силы?

— Если мы говорим о тех силах, которые применялись на херсонском направлении с начала так называемой «специальной военной операции», то это 49-я армия с добавлением 22-го армейского корпуса, постоянно находящегося на территории оккупированного Крыма; также 20-я мотострелковая дивизия, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Все эти силы пытались в начале полномасштабного вторжения атаковать Николаев и Херсон, Кривой Рог, но они были истощены. Именно поэтому российское командование осуществляло переброску мобилизованных подразделений так называемых «ДНР/ЛНР», а также недавно было переброшено определенное количество подразделений воздушно-десантных войск,

Они пытались остановить украинское наступление по некоторым направлениям. На одних, согласно источникам CNN, это не удалось, на других, по крайней мере, как говорят российские военные корреспонденты, им пока удается удерживать определенные позиции.

Мы понимаем, что эта российская группировка на правом берегу Днепра очень разнородная, некоторые силы значительно истощены. Они испытывают нехватку поставок из-за украинских ударов по путям поставок, а именно по мостам, которые в последние дни происходят уже по несколько раз в сутки. Вообще эти украинские удары по тылам достигли какого-то беспрецедентного количества, интенсивности. Это способствует успехам Украины на нескольких направлениях.

Исследователь Conflict Intelligence Team отметил, что после Л/ДНРовцев из-под Херсона начали бежать и элитные российские подразделения.

В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные Силы Украины продолжают позиционное ведение боевых действий на юге, пытаясь не позволить россиянам подтянуть резервы.

По ее словам, ВСУ продолжают укреплять свои позиции на юге и закрепляться на занятых участках, уничтожая логистические центры россиян, транспортные артерии и командные пункты, чтобы не давать противнику подтягивать резервы.

Она в очередной раз отметила, что во время проведения военной операции необходимо соблюдать режим информационной тишины.

«Эта война имеет признаки гибридной и имеет параллельную информационную реальность, которая не может быть заблокирована, это XXI век, мы проводим работу со всеми военными и говорим, что нельзя указывать геолокации и вести стримы, раскрывая позиции. От этого в первую очередь страдают военные. Работа проводится, но желание «хайпануть» просыпается не только у бойцов, но и у многих экспертов. Поэтому мы не будем преждевременно говорить об освобождении населенных пунктов», — сказала Гуменюк.

Спикер ОК «Юг» обратилась к местным жителям на временно оккупированных территориях с призывом обустроить укрытие с запасами еды, воды и медикаментов хотя бы на несколько дней, если населенный пункт расположен в зоне активных боевых действий.

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