Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 30.08.2022, 19:33

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Идут бои за контроль над Кодемой.

Россия усиливает группировку своих войск на Донецком направлении, а также продолжает перемещение частей 3-го армейского корпуса на временно оккупированные территории Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасильевка, Бачевск, Стариково, Пески и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают ведение боевых действий для удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Адамовки, Харькова, Хрестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Вдов, Борщовой, Большой Комишевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой. Задействовали авиацию для удара возле Гусаровки.

На Славянском направлении противник продолжал обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО неподалеку Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Враг попытался наступать в направлении Шнурков, потерпел огневое поражение и отошел. Потери уточняются.

На Донецком направлении россияне усиливают группировку войск на Кураховском направлении за счет перегруппировки отдельных подразделений из состава Центрального военного округа.

Украинские военные ведут позиционные бои для улучшения тактического положения по линии соприкосновения. Основные усилия украинских бойцов сосредотачиваются на огневом поражении пунктов управления, средств противовоздушной обороны, складов с боеприпасами и нарушении функционирования системы логистического обеспечения противника.

На Краматорском направлении огневому поражению подверглись районы Богородичного, Славянска, Григоровки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации оккупантов зафиксированы возле Григоровки и Пришиба.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцево и Кодемы. Противник совершил ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями захватчики пытались продвинуться в направлении Зайцевого, Веселой Долины и Бахмута, успеха не достигли, отошли.

С нескольких направлений одновременно противник пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении россияне совершали минометные и артиллерийские обстрелы неподалеку Марьинки, Веселого, Опытного и Новомихайловки. Наступательными и штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение в направлениях Опросного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понесли значительные потери и отступили.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреливали территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении захватчики нанесли огневого поражения по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Железнодорожное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольгевское. Вражеская авиация действовала неподалеку Новоданиловки и Новоселки.

На Южнобугском направлении россияни обстреливали районы населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригорьевка, Киселевка, Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Князевка, Ольгино и Зеленодольск.

Нанесли авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами враг продолжает уничтожать гражданские объекты города Николаева.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия РФ активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Корабельное группировки оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи разведки и блокирования гражданского судоходства.

При этом сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В свою очередь российские военные продолжают нести значительные потери, особенно в живой силе.

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