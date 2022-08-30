CNN: США поставили Украине оружие для контрнаступления на юге 2 30.08.2022, 19:47

7,262

Украина получила оружие, специально предназначенное для наступательных действий.

Недавние поставки американского оружия для Украины были предназначены для контрнаступления на юге.

Об этом сообщает CNN.

Как заявил представитель администрации президента США Джо Байдена, украинским военным помогали подготовиться к контрнаступлению в течение последних нескольких месяцев, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

По его словам, Украина просила оружие, специально предназначенное для наступательных действий. В итоге Вашингтон выполнил многие запросы, в том числе передал дополнительные боеприпасы, артиллерию и Javelin, которые поставлялись в течение последних двух месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».