В России начались продажи поддельной Coca-Cola 6 30.08.2022, 19:51

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Изначально в РФ хотели заменить Coca-Cola «Бела-Колой», которой поили шкловских телят.

На «Авито», Wildberries, «Яндекс.Маркете» и в тематических телеграм-каналах появились объявления о розничной и оптовой продаже поддельной Coca-Cola и других популярных газировок, сообщает RTVI.

Подобные публикации журналистам удалось найти в Москве, Крыму и Чечне. Некоторые авторы честно пишут, что это «дубль», «неоригинал», «качественная реплика», «заводской товар под оригинал». Один из продавцов в объявлении указал, что разливает подделку в банки оригинального производства. Поставлять контрафактную продукцию предприниматели готовы «фурами» и по всей стране.

В других случаях о подделке становится известно благодаря негативным отзывам покупателей, которые жалуются на вкус, отсутствие газа в напитке, неаккуратно приклеенные этикетки, нетрадиционную форму бутылок и выдуманные даты розлива. Например, напиток, продаваевый компанией «Агронум» на Wildberries, оказался сделан в июле в Нижнем Новгороде, хотя Coca-Cola Company прекратила производство газировки в России в середине июня. Владелец фирмы-продавца заявил телеканалу, что якобы продает две разные партии: одна сделана в Казахстане, вторая куплена из остатков с российских складов.

На маркетплейсах также активно появляются объявления о продаже безалкогольных напитков из Беларуси и Казахстана, с которыми у России в рамках Таможенного союза действует правило свободной торговли. Такие товары считаются легальными.

По данным Федеральной таможенной службы, с начала года было возбуждено 43 административных дела о недостоверном декларировании газировок. Это в пять раз больше, чем за тот же период в 2021-м. Например, 15 августа таможенники остановили водителя из Белоруссии, который перевозил более 60 тысяч банок Coca-Cola украинского производства.

Coca-Cola Company приостановила деятельность в РФ в марте из-за войны в Украине. В июне компания объявила о прекращении производства и поставок своей продукции в страну.

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать белорусскую «Бела-Колу».

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