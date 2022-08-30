Кочанова будет заниматься алкоголиками 18 30.08.2022, 19:56

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Наталья Кочанова

Лукашистка хочет, чтобы алкоголики работали в ЛТП.

Во вторник 30 августа председатель Совета Республики Наталья Кочанова с депутатами, зампредами облисполкомов, силовиками, а также медиками и педагогами обсуждала, что делать с пьяницами. Она заявила, что нужно «принимать более серьезные меры по отношению к тем лицам, которые злоупотребляют и не дают спокойно жить своим семьям, да и обществу в целом», пишет sb.by.

— Этими вопросами мы занимаемся регулярно: проводили выездные президиумы, совещания, диалоговые площадки, — рассказала Кочанова о вкладе Совета Республики в борьбу с алкоголизмом. — Мы понимаем, что проблема есть. В каждой стране есть проблемы, связанные с алкоголем и наркоманией. Наверное, нужно принимать более серьезные меры по отношению к тем лицам, которые злоупотребляют и не дают спокойно жить своим семьям, да и обществу в целом. Они наносят непоправимый ущерб людям, которые находятся рядом.

Замминистра внутренних дел Юрий Назаренко подчеркнул, что проблема алкоголизма в Беларуси огромна и предложил направлять алкоголиков в восемь существующих ЛТП (чем МВД занимается и сейчас), но делать это по более простой схеме:

— На встрече с руководством города Минска поставлена задача оптимизировать работу по направлению людей в ЛТП и особое внимание уделить гражданам, не желающим трудиться. Министерству внутренних дел дано поручение упростить порядок направления, исключив принятие решения суда. Министерство совместно со всеми заинтересованными органами подготовило соответствующий проект закона, по которому будет проведено только одно медицинское освидетельствование, а затем направление в ЛТП по общему порядку.

Кочанова в ответ на это отметила, что человек должен отработать свое содержание в ЛТП.

— Одно дело — отправить туда человека, но он должен там и поработать. Мы должны понимать, что государство тратит деньги на содержание людей, пребывающих там, и на выходе должен быть результат, — уточнила она и добавила, что предложение МВД еще будет рассматриваться и на экспертном совете Совета Республики.

По данным на 2021 год, в Беларуси на официальном учете у наркологов состоит порядка 160 тысяч алкоголиков. Уровень употребления алкоголя в Беларуси в 2020 году составлял 10,8 литра чистого спирта на человека в возрасте от 15 лет.

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