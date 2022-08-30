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Украина готовит план эвакуации жителей Крыма на время активной деоккупации

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  • 30.08.2022, 20:07
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Украина готовит план эвакуации жителей Крыма на время активной деоккупации

Жителей Крыма призвали держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия.

Украина готовит эвакуационные маршруты для крымчан на время «активной деоккупации» полуострова, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Он также назвал жизни граждан безусловным приоритетом.

В офисе Зеленского также предупредили жителей Крыма «держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия». О точных датах и планах деоккупации Подоляк не сообщил.

Вооруженные силы Украины в понедельник, 29 августа, начали наступательные операции на нескольких южных направлениях, объявила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Цель Киева — вернуть Херсон, занятый российскими войсками в первые дни войны.

Операция началась с массированных ударов по российским позициям и тылу, рассказал CNN источник в ВСУ. Первой целью, по его словам, было Правдино. «Мы ударили по их пехоте из ДНР и ЛНР, и они побежали. Следом побежал российский десант», — рассказал источник. Он добавил, что к концу дня удалось освободить четыре села, а «первая линия обороны была прорвана в трех местах».

Анонсированное еще в середине июля наступление стартовало после того, как американская разведка зафиксировала нехватку личного состава и техники у российской армии, потерявшей, по западным данным, почти 20 тысяч человек убитыми с начала войны. Кроме того, Украине помогают поставки дальнобойного вооружения с Запада, с помощью которого Киев перерезает российские пути снабжения.

«Хирургическими» ударами полностью выведены из эксплуатации практически все большие мосты: Антоновский (железнодорожный и автомобильный) и Новокаховский. Остались лишь пешеходные переходы. В результате этих действий российская армия оказалась «отрезана» от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма и левобережной части Херсонской области», — отметил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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