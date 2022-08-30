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Белорус поругался с транспортной инспекцией и выбросил плафон такси в мусорку

  • 30.08.2022, 20:16
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Белорус поругался с транспортной инспекцией и выбросил плафон такси в мусорку

Что так разозлило водителя?

Водитель хотел уехать, несмотря на требования сотрудника Транспортной инспекции. Обстановка накалилась. В конце концов автомобилист с силой швырнул плафон с шашечками на землю, затем вышел из машины и отнес этот плафон в мусорную урну. Что так разозлило этого человека?

Как сообщили корреспонденту onliner.by в Транспортной инспекции, на протяжении последнего месяца в Минске применялись новые подходы в контроле за автомобилями такси.

— Суть заключается в том, что особое внимание уделялось транспортным средствам, оборудованным быстросъемными единичными элементами оформления автомобилей такси, — пояснили в Транспортной инспекции.

Не все водители спокойно реагировали на появление сотрудников в форме.

Там отметили, что требования к оформлению автомобиля такси связаны с безопасностью перевозок, а также гарантией обеспечения прав пассажиров.

— В соответствии с законодательством договор на перевозку пассажира автомобилем такси является публичным. Это значит, что указанный договор во время заказа не оформляется в письменной форме, при этом все права и обязанности сторон закреплены на законодательном уровне. Также перевозчик не имеет права отказать пассажиру в заключении публичного договора на перевозку автомобилем такси за исключением редких случаев, регламентированных законодательством (транспортное средство уже занято на выполнении заказа, пассажир нарушает общественный порядок и т. п.), — говорят специалисты.

По имеющейся информации, автомобиль такси в сутки проезжает в городском режиме около 300—400 км, при этом его общий пробег за три года составляет примерно 400 тыс. км. Такая интенсивность, а также ускоренный износ требуют повышенных мер безопасности.

— По итогам проведенного контроля можно смело утверждать, что практически все недобросовестные перевозчики пытаются утаить принадлежность своих транспортных средств к категории автомобилей такси только с одной целью — скрыть факт большого числа допускаемых в ходе выполнения перевозок нарушений, позволяющих незаконно экономить на правах, а также гарантиях пассажиров. Эти перевозчики с целью предложения своих услуг неопределенному кругу лиц периодически размещают на транспортных средствах элементы автомобилей такси, которые после посадки пассажиров ими оперативно снимаются, — отметил заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области Александр Сирисько.

К слову, в Минске были выявлены водители, лишенные права управления транспортными средствами, а также ограниченные в этом праве. При этом они ехали на автомобилях с плафонами такси.

— Возникает вопрос, стоит ли ожидать от водителя, не имеющего права управления транспортным средством, соблюдения транспортного законодательства, влияющего на безопасность, а также прав перевозимых пассажиров. Как показывает практика — нет, — говорят специалисты.

Транспортная инспекция по г. Минску и Минской области практикует проведение круглых столов с перевозчиками, допустившими нарушения.

— В результате некоторые из них в добровольном порядке уже привели транспортные средства в соответствие с предъявляемыми к автомобилям такси требованиями и представили соответствующие подтверждающие документы, — отметили там.

Транспортная инспекция рекомендует всем пассажирам быть более внимательными при выборе автомобиля такси, в случае отсутствия опознавательных знаков по возможности воздержаться от поездки на транспортном средстве.

Очередные новшества в работе контролирующих органов планируется связать с нарушениями, допускаемыми при перевозках автомобилями такси с использованием электронных информационных систем.

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