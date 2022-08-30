Медведев призвал ЕС полностью запретить визы россиянам 30.08.2022, 20:24

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По его мнению, это пойдет россиянам только на благо.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал Евросоюз поскорее запретить выдачу виз россиянам. «Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет», — написал он.

По мнению Медведева, это пойдет только на благо россиянам: из-за того, что они больше не смогут ездить в Европу, у них не будет никаких поводов питать иллюзии и отвлекаться от войны в Украине. «Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — заявил он.

В конце Медведев добавил выражение «a la guerre comme a la guerre» («на войне как на войне»).

30 августа министры иностранных дел стран ЕС собрались для обсуждения визовых ограничений в отношении россиян. В ряде СМИ сообщалось, что политики надеются прийти к «компромиссному варианту», который не предполагает полного запрета, но усложняет процедуру получения виз и делает их дороже. При этом в Европе хотят сделать исключение для молодежи (людей до 25 лет), освободив ее от каких-либо ограничений, утверждает источник EUObserver.

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