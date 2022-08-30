Оккупанты довели жителей Мариуполя до предела 4 30.08.2022, 20:48

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Начались голодные бунты.

В оккупированном Россией Мариуполе на фоне тяжелой гуманитарной ситуации отчаявшиеся люди устроили голодный бунт. Снабжает продуктами население в городе только Красный Крест, но у него не хватает запасов на всех.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на видео тамошних пабликов.

Отмечается, что российские оккупанты не беспокоятся о том, чтобы обеспечить население гуманитарной помощью. Бесплатные продуктовые наборы можно получить у международной организации «Красный Крест».

Люди взбунтовались во время очередной раздачи «гуманитарки». Очереди желающих были настолько велики, что представители международной организации были вынуждены прекратить раздачу продуктовых наборов.

Возмущенные жители Мариуполя не разошлись, а потребовали оказать им бесплатную помощь.

Инцидент произошел в Юбилейном парке имени Гурова.

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