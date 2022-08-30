Белорусский врач рассказал, как легко избавиться от сухого кашля 1 30.08.2022, 20:51

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Медик назвал эффективные методы лучше лекарственных препаратов.

Белорусский врач Дмитрий Чеснов о простых способах избавиться от сухого кашля в начале простуды рассказал в программе «Здорово здоровым быть» в эфире «Беларусь 1».

Медик назвал эффективные методы лучше лекарственных препаратов. И пояснил, что от сухого кашля легко избавляют ингаляции, поддержка уровня нормальной влажности в помещении, а также употребление достаточного количества жидкости.

Доктор заметил, что сухой кашель вызывает так называемый вирусный агент, вызывающий першение и чувство песка в горле.

— Как только возникает сухой кашель, нужно принять меры к увлажнению, — посоветовал Чеснов.

Увлажнять организм изнутри доктор рекомендовал чаем, компотом, морсами, киселем, минералкой или простой водой комнатной температуры.

Влажность воздуха в помещении поддерживать на уровне свыше 50%. А так как дыхание идет через нос — увлажнять слизистую носа с помощью любых солевых физиологических растворов.

И третий этап — увлажнение дыхательных путей через ингаляции.

— В самом начале вирусного заболевания ингаляции можно делать каждые два часа, — заключил специалист.

Но и заметил, что лекарственные препараты против сухого кашля в начале простуды лучше не использовать вовсе. Да и убедил зрителей, что, вообще-то, питье и ингаляции помогают вылечиться быстрее, чем таблетки.

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