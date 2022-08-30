Российский бизнес свалился в кризис неплатежей 3 30.08.2022, 21:01

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Российские компании запустили «порочную» цепь неисполнения финансовых обязательств.

Санкции Запада, рецессия и сжатие платежеспособного спроса опустошают счета российских компаний, запуская в стране «порочную» цепь неисполнения финансовых обязательств, пишет The Moscow Times.

Накопив почти 100 млрд рублей долгов по налогам перед бюджетом, российский бизнес все чаще перестает рассчитываться с контрагентами, наращивая объем просроченных платежей.

Доля компаний, оплачивающих счета с просрочкой, по итогам второго квартала 2022 года выросла во всех сегментах — от малого до крупного, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Не смогли оплатить счета в срок почти треть малых предприятий и ИП: 18,1% допустили просрочку до 60 дней, а 13,3% — больше 60. На конец прошлого года таких было 17% и 9,5% соотвественно.

Средних компаний, которые больше 2 месяцев не оплачивают выставленные счета, стало больше почти в полтора раза: сейчас это 6,8%, а на конец 2021 года было 4,7%.

У крупного бизнеса ситуация чуть лучше: доля юрлиц с просрочкой счетов больше 60 дней выросла за полгода с 3,8% до 4,6%. Но при этом еще 17,4% компаний не платят меньше двух месяцев, хотя в начале года таких было 15,7%.

По данным Росстата, на май 2022 года российские организации имели 4,097 трлн рублей просроченной задолженности, из которых 442 млрд накопили после начала войны. «Просрочка» перед поставщиками и контрагентами выросла на 286 млрд рублей за март–май и достигла 2,594 трлн рублей.

Долги по налогам перед бюджетами всех уровней с начала года практически удвоились и достигли 83,4 млрд рублей. Первый пик неплатежей пришелся на март, когда налоговая недоимка выросла разом с 49,3 до 69,1 млрд рублей, то есть на 40% за месяц. Апрель принес краткосрочную стабилизацию: долги по налогам стали больше лишь на 2,3 млрд рублей, или 3%. Но в мае последовал новый всплеск: еще 12,1 млрд рублей недополучило государство, что добавило к налоговым недоимкам дополнительно 17%.

На фоне усиливающегося спада экономики и новых санкционных ограничений финансовое положение российского бизнеса будет ухудшаться, пишут аналитики MMI. Уже в июне Росстат зафиксировал резкий обвал сальдированного финансового результата по экономике (прибыль минус убытки крупных компаний) — на 31%. Накопленным итогом за первую половину года показатель вырос на 32%, что, впрочем, стало результатом сырьевых сверхприбылей весенних месяцев.

При этом если прибыль прибыльных компаний выросла на полгода на 46% (до 20,1 трлн рублей), то убытки убыточных увеличились сразу на 160% и превысили 4 трлн рублей.

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