Белорусским школьникам запретят звонить родителям из школы 20 30.08.2022, 21:06

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Для звонка потребуется разрешение учителя.

Белорусские школьники с 1 сентября не смогут пользоваться мобильными телефонами, в том числе, звонить родителям без согласования с учителем, пишет sb.by.

По словам консультанта главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Анжелы Кудояровой, условия пользования мобильниками в школе прописаны в Государственном школьном стандарте.

В частности, во время занятий школьники должны будут оставлять мобильные телефоны в специальных коробках. И даже на перемене связаться с родителями или родными ученики смогут только при безотлагательной необходимости. На уроке заглянуть в мобильник можно будет только с разрешения учителя.

– Дети перестанут залипать в интернете и начнут общаться, — пишут в издании.

Среди других требования Госстандарта к школьникам еще называется запрет пересаживаться за другую парту без разрешения учителя, делать записи в учебниках. Не смогут дети также в школе играть в азартные игры или покидать учреждение образования до окончания занятий без согласования и так далее.

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