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ВСУ целый день «работают» по оккупантам в Херсонской области

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  • 30.08.2022, 21:14
  • 7,214
ВСУ целый день «работают» по оккупантам в Херсонской области

Депутат Херсонского облсовета рассказал о последствиях.

Украинские военные бьют по ремонтным базам и складам российских войск, а также по скоплениям живой силы и местам пребывания офицеров РФ в Херсонской области.

Об этом сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

Он отметил, что защитники ударили по Антоновском мосту, «чтобы еще раз подтвердить его не функциональный статус». Кроме того, в Таврийске детонируют боеприпасы, еще были «прилеты» в Бериславе, Новой Каховке, Алешках, Новой Збурьевке.

«Отрезаем россиян от возможности подкрепления и уничтожаем. 200-е, 300-е, которые навсегда останутся без конечностей, потому что когда-то решились прийти на нашу землю с войной», — написал Хлань.

Он не сообщает об освобожденных населенных пунктах до обнародования официальной информации.

Кроме того, Хлань отметил, что утром было совершено покушение на российского майора, которого отправили в область «начальником дежурной части ГИБДД». Рядом с его автомобилем, где была и семья захватчика, сработало взрывное устройство.

«К сожалению, все живы-здоровы. Пока», — добавил Хлань.

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