Белоруса признали самым дорогим футболистом на чемпионате Андорры 1 30.08.2022, 21:40

Максим Володько

Стоимость игрока составила 350 тысяч евро.

Футболист из Беларуси, бывший игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) Максим Володько стал самым дорогим футболистом чемпионата Андорры, пишет «Комсомольская правда».

Звание самого дорого футболиста местного чемпионаты экс-защитник сборной Беларуси получил после того, как перешел в андоррский клуб «Санта-Колома».

Контракт Володько, по информации сайта Transfermarkt, заключен на год, стоимость игрока составила 350 тысяч евро. Ближайших конкурентов белорус опередил на 100 тысяч евро. Общий «вес» всех игроков андоррского чемпионата - около 13 миллионов евро.

Напомним, что 29-летний белорусский футболист Максим Володько большую часть игровой карьеры - 9 лет играл за БАТЭ. Покинул клуб и переехал в Россию Володько в 2019-ом, где играл за тульский «Арсенал» и «Тамбов», но, увы, не закрепился. Возможно, в «Санта-Колома» успехи белоруса будут более значительными.

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