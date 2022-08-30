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В 14 странах мира 20 улиц и площадей назвали в честь Украины

  • 30.08.2022, 21:29
В 14 странах мира 20 улиц и площадей назвали в честь Украины

МИД Украины поблагодарил мир за солидарность с Украиной и ей гражданами.

В 14 странах мира появились улицы и площади, названные в честь Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. В рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали около 20 улиц и площадей.

«На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США», – говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В частности ко Дню Независимости Украины Люксембурге появился Киевский Бульвар, а перекресток Брайтон Бич Авеню в Нью-Йорке и Кони Айленд Авеню в Бруклине теперь называются Украинский Путь.

МИД Украины поблагодарил мир за солидарность с Украиной и ей гражданами.

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