закрыть
30 августа 2022, вторник, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Румынии: ЕС должен покончить с любой зависимостью от России

1
  • 30.08.2022, 21:49
МИД Румынии: ЕС должен покончить с любой зависимостью от России

Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима с РФ.

Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску перед сегодняшней встречей глав МИД стран ЕС.

По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.

«Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России», — отметил Ауреску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза