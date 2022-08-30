МИД Румынии: ЕС должен покончить с любой зависимостью от России

МИД Румынии: ЕС должен покончить с любой зависимостью от России1
- 30.08.2022, 21:49
Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима с РФ.
Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску перед сегодняшней встречей глав МИД стран ЕС.
По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.
«Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России», — отметил Ауреску.