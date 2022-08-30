МИД Румынии: ЕС должен покончить с любой зависимостью от России 1 30.08.2022, 21:49

Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима с РФ.

Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску перед сегодняшней встречей глав МИД стран ЕС.

По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.

«Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России», — отметил Ауреску.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».