На БМЗ задержали двух сотрудников отдела идеологии 1 30.08.2022, 22:02

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Лукашисты начали репрессировать своих же идеологов.

Как сообщает телеграм-канал «Вольны Жлобін», в понедельник, 29 августа, на Белорусский металлургический завод приезжал ОМОН. Силовики задержали двух сотрудников отдела информации, идеологии и развития персонала.

По предварительной информации, задержанных зовут Дмитрий Артеменко и Мария Бажинская.

Автор канала «Вольны Жлобін» допускает, что своих коллег мог сдать главный идеолог завода, известный усердием на репрессивной почве.

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