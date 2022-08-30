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На БМЗ задержали двух сотрудников отдела идеологии

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  • 30.08.2022, 22:02
  • 1,046
На БМЗ задержали двух сотрудников отдела идеологии

Лукашисты начали репрессировать своих же идеологов.

Как сообщает телеграм-канал «Вольны Жлобін», в понедельник, 29 августа, на Белорусский металлургический завод приезжал ОМОН. Силовики задержали двух сотрудников отдела информации, идеологии и развития персонала.

По предварительной информации, задержанных зовут Дмитрий Артеменко и Мария Бажинская.

Автор канала «Вольны Жлобін» допускает, что своих коллег мог сдать главный идеолог завода, известный усердием на репрессивной почве.

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