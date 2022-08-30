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РФ остановила поставки газа во Францию

  • 30.08.2022, 22:05
РФ остановила поставки газа во Францию

«Газпром» назвал причину.

Российская компания «Газпром» приостановил поставки газа французской корпорации Engie.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что поставки приостановлены в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

Отметим, ранее французская компания Engie выступила с заявлением, что между сторонами есть разногласия, которые касались некоторых положений контракта. Именно поэтому с 30 августа 2022 года поставки газа должны были сократиться.

Франция меньше чем другие страны Евросоюза зависит от импорта газа из России, на долю «Газпрома» приходится около 17%. На данный момент французские газовые компании договариваются с Алжиром.

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