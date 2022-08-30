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У режима Лукашенко нет денег на ремонт дорог

  • 30.08.2022, 22:17
У режима Лукашенко нет денег на ремонт дорог

Дороги лукашисты хотели ремонтировать за счет зарубежных кредитов.

Объекты, включенные в госпрограмму «Дороги Беларуси», планировалось финансировать за счет бюджета и зарубежных кредитов. Но из-за санкций возникли сложности. Об этом рассказал замначальника главного управления автомобильных дорог Минтранса Григорий Глазко, сообщает пресс-служба ведомства.

«С учетом санкционной политики в отношении нашего государства выделение кредитных ресурсов временно приостановлено. Приходится прорабатывать разные пути решения вопроса. Смотрим в сторону Востока. Например, по автодороге Р46 Лепель — Полоцк плотно отрабатываем с КНР вопрос привлечения кредитных средств. Также будет рассматриваться вопрос по замещению средств по М3», — отметил Глазко.

Напомним, согласно программе «Дороги Беларуси» на 2021−2025 годы за счет средств внешних государственных займов и кредитных ресурсов отечественных банков было предусмотрено реконструировать и возвести 453,7 километра республиканских автомобильных дорог, в числе которых участки автомобильных дорог М-3 Минск — Витебск, М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики (Каменный Лог), М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), Р-23 Минск — Микашевичи, Р-46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации (Юховичи), Р-53 Слобода — Новосады, обходы городов Полоцка и Витебска, 16 мостов и путепроводов.

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